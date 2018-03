Bautzen Historische Dampflok ist verkauft

Einen mächtigen Packen hält Alfred Simm in seinen Händen. Der Vereinschef der Oststächsischen Eisenbahnfreunde kann es kaum erwarten, in den Aufzeichnungen zu schmökern. "Eine Lok ist nur komplett, wenn das Betriebsbuch da ist", sagt er.

Den neuen Platz stellt die Bahn dauerhaft und unentgeldlich zur Verfügung. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Am Montag haben René Pfort von der Immobilien-Abteilung der Deutschen Bahn und die Ostsächsischen Eisenbahnfreunde mit der Übergabe des Betriebsbuches den Verkauf der historischen Bautzener Dampflok besiegelt. Für einen symbolischen Betrag von 500 Euro ist das technische Denkmal von der Deutschen Bahn in den Besitz des Vereins aus Löbau übergegangen. Er will sich nun um die Reichsbahnlok mit der Nummer 52 8056-5 kümmern.