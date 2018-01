Mehr als 2.000 Beschäftigte von Siemens und Bombardier sind dem Aufruf der Gewerkschaft IG Metall gefolgt und haben am Freitag in Görlitz gegen Stellenbabbau an ihren Standorten demonstriert. Gemeinsam mit Unterstützern aus Zuliefererbetrieben und Firmen der Region zogen sie durch die Innenstadt. Auf dem Obermarkt wurde der Zug von mehr als 5.000 Kindern, Schülern, ihren Familien, Vereinen, Geschäftsleuten und Kirchenvertretern empfangen.

Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (Mi.) an der Spitze der Demo. Er hält die beiden Haupttransparente der Belegschaftszüge von Bombardier und Siemens zusammen. Bildrechte: MDR/Kathrin König An der Spitze der Demonstranten lief auch Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig mit. Er zeigte sich im Gespräch mit MDR SACHSEN besonders "beeindruckt davon, dass sich so viele Kinder und Jugendliche mit eingereiht haben. Das ist ein kraftvolles Zeichen. Diese Stimmung nehme ich mit in die Gespräche mit den Konzernen", sagte er mit Blick auf den komplett gefüllten Obermarkt. Laut Veranstalter war die Demo mit mehr als 7.000 Teilnehmern die größte Demo seit dem Wende-Herbst 1989 in der Stadt.

Geben Sie uns eine Zukunft! Bitte lassen Sie nicht zu, dass Görlitz ausstirbt. Niklas Schüler der Oberschule Rauschwalde an die Konzernvorstände

Laut Dulig sprachen Bundeskanzlerin Angela Merkel und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer diese Woche mit den Vorständen von Siemens und Bombardier. Zumindest bei Siemens sei das Problem angekommen. Auch in der kommenden Woche sollen die Gespräche weitergehen. "Aber das reicht noch nicht, den Kampf zu beenden." Den Vorständen von Siemens und Bombardier rief Dulig zu: "Schaut in die Gesichter der jungen Auszubildenden, die wollen hier arbeiten. Schaut in die Gesichter der älteren Mitarbeiter. Auf diese Kompetenz könnt Ihr nicht verzichten!"

Grundschulleiterin Almut Hentschel (re.) mit Schüler Pasqual. Er stellte auf dem Podium Kanzlerin Merkel die entscheidende Frage: "Frau Merkel, was können Sie tun, dass meine Familie weiter in Görlitz arbeiten und leben kann?" Bildrechte: MDR/Kathrin König Ihren Teil zum Erhalt der Industriearbeitsplätze in der Oberlausitz wollten auch die Schulen und Kindertagesstätten der Region Görlitz einbringen. Viele Schulleiter hatten ihren Schülern die letzte Stunde erlassen, damit sie an der Demo teilnehmen können. Die Grundschule "August Moritz Böttcher" stand mit 35 Kindern am Straßenrand. "Wir unterstützen die Eltern unserer Kinder, die in den gefährdeten Betrieben arbeiten. Viele Kinder haben Angst. Sie reden darüber, dass ihre Freunde vielleicht wegziehen oder Vati pendeln muss, weil er seine Arbeit verliert", sagte die Schulleiterin Almut Hentschel.

Wir sind jung, haben Ziele und Träume. Wir wollen uns nicht an das Gefühl der Hoffnungslosigkeit gewöhnen. Claudia Oberschülerin aus Görlitz

Gymnasiasten und Oberschüler zeigten ihre Ängste. Bildrechte: MDR/Kathrin König Auch Jan Otto von der IG Metall Ostsachsen freute sich, so viele junge Görlitzer im Demo-Zug zu sehen. "Es geht um ihre Zukunft." Die Region aufzugeben, komme gar nicht in Frage. "Wir sind wütend auf Siemens, wütend auf Bombardier, die mit fatalen Fehlentscheidungen die ganze Region gefährden." Jetzt müssten die Vorstände auf die Angebote der Arbeitnehmer und Gewerkschaften eingehen. "Wir bieten Zukunftslösungen an."

Kann Arbeit denn nicht hier bleiben? Frau Merkel, lassen Sie nichts unversucht, die Unternehmen an ihre Verantwortung zu erinnern. Denken Sie an uns Kinder! Alexander Gymnasiast und Schülersprecher in Görlitz

Der Görlitzer Oberbürgermeister Siegfried Deinege will im Hintegrund mit den Konzernvorständen sprechen. Bildrechte: MDR/Kathrin König Der Oberbürgermeister der Stadt Görlitz Siegfried Deinege nahm darauf Bezug und lobte, dass "wir eine erste Etappe gewonnen haben und die Distanz zwischen Bundesregierung und den Konzernen verkürzen" konnten. Die Gespräche mit Siemens und Bombardier stünden vor der entscheidenen Phase. MDR SACHSEN sagte Deinege: "Es gibt ein Vorschlagskonzept der Siemensianer. Das muss auf höchster Konzernebene diskutiert werden. Das ist noch nicht passiert."