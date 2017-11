Manfred Kegel hat ein Auge für unscheinbare Schätze. Nur alt müssen sie sein – ein paar Tausend Jahre sollten es schon sein. Wo viele nur einen einfachen Stein sehen, erkennt er Werkzeug aus der Steinzeit. Und unter einem einfachen Feld vermutet der 78-Jährige schon mal Überreste einer Jahrtausende alten Siedlung. So wie in Förstgen bei Niesky, wo er auf einem frisch beackertem Feld vor ein paar Jahren hunderte Steine und Scherben fand. Die Werkzeuge und Scherben gehörten zu einer Siedlung aus der Bronzezeit. "Die Fläche war vorher nicht bekannt und auch nirgends eingezeichnet. Man wusste nur von einem Gräberfeld aus dieser Zeit ganz in der Nähe", erinnert sich Manfred Kegel an seinen Fund.

Von der Geschichte fasziniert

Auf diesem Feld in Förstgen bei Niesky hat Manfred Kegel Überreste einer Siedlung aus der Bronzezeit entdeckt. Bildrechte: MDR/Viola Simank Solche archäologischen Schätze zu bewahren hat sich Manfred Kegel seit mehr als 30 Jahren zu Aufgabe gemacht. Er gehört zu den 130 ehrenamtlichen Bodendenkmalpflegern im Freistaat, die das Landesamt für Archäologie bei ihrer Arbeit unterstützen. Kegel fasziniert dabei die Geschichte hinter den Funden: "Mich interessiert vor allem, wie und unter was für Umständen die Menschen damals gelebt haben."

Besonders im Herbst und im Frühjahr, wenn die Felder frisch beackert sind, macht er sich deshalb auf die Suche. Entsprechende Karten des Landesamtes für Archäologie geben ihm dabei Hinweise, wo sich näheres Hinschauen lohnt. Dort sucht er die Ackerfurchen nach Werkzeugen aus Feuerstein oder Scherben aus Keramik ab. Bevor Manfred Kegel sie aus der Erde nimmt, bestimmt er mit einem GPS-Gerät den genauen Fundort. Zuhause in Bernsdorf trägt er dann am Computer seine Funde in eine Karte ein.

Rettungsaktionen im Tagebauvorfeld

Kein einfacher Stein, sondern ein jahrtausendealtes Kratzwerkzeug. Bildrechte: MDR/Viola Simank Im Laufe der Jahrzehnte ist Manfred Kegel, der bis zum Ruhestand als Bauingenieur gearbeitet hat, zum Experten auf seinem Gebiet geworden. Vieles hat er sich angelesen, auch an zahlreichen archäologischen Grabungen hat er teilgenommen. Dabei fing alles eher zufällig an, als er Anfang der 1980er Jahre eine kleine Ausstellung zum Thema Archäologie in Hoyerswerda sah. Sein Interesse war geweckt und er lernte den Archäologen Günter Wetzel kennen. "Das war unser fachlicher Mentor. Mit ihm sind wir vor allem in die Tagebauvorfelder gegangen und haben gekratzt und geguckt, was da noch zu retten ist." Seitdem hat ihn die Archäologie nicht mehr losgelassen.