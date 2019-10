28.10.2019 | 15:54 Uhr Selbsthilfe per App - wie funktioniert das?

In der Oberlausitz finden Betroffene Rat und Hilfe in mehr als 140 Selbsthilfegruppen. Darin finden zum Beispiel Suchtkranke zusammen ebenso wie Menschen, die an Rheuma erkrankt sind oder unter Depressionen leiden. Viele scheuen jedoch den Weg in eine Selbsthilfegruppe oder wissen nicht, welche Angebote es gibt. Sie können sich jetzt auch per App Hilfe suchen.