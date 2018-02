Staufalle Autobahn Welche Alternativen gibt es zum Ausbau der A4?

Mindestens 15 bis 20 Jahre würde es dauern, den sechsspurigen Ausbau der A4 zu planen und umzusetzen. Da dürfe man sich keinen Illusionen hingeben, so Christian Lippold vom Institut für Verkehrsplanung und Straßenverkehr der TU Dresden. Was also tun, um der Staufalle auf der Autobahn schon jetzt zu entkommen? Der Verkehrsexperte setzte bei der Diskussionsrunde am Montag in Bautzen auf mehrere Maßnahmen. Die einfachste und schnellste: Überholverbote für Lkws und Geschwindigkeitsbegrenzungen für alle Autofahrer.