Bewohner der deutschen Grenzregionen zu Polen können am Sonntag nicht wie gewohnt im Nachbarland einkaufen. Eine Gesetzesänderung in Polen schreibt vor, dass am 11. März die polnische Supermärkte und größeren Geschäfte geschlossen bleiben. Darauf hat das Deutsch-Polnische Verbraucherinformationszentrum hingewiesen. "Am Sonntag kann man nur in kleinen Familienläden, Bäckereien, Tankstellen und in einigen Apotheken einkaufen", erklärte die Leiterin des Zentrums, Katarzyna Guzenda.