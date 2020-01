Deutsche Kohleregionen wie die Lausitz können auf zusätzliches Geld der Europäischen Union hoffen. Es soll unter anderem aus dem geplanten "Fonds für den gerechten Wandel" stammen, für den jetzt nach Angaben der Nachrichtenagentur dpa der Entwurf vorliegt. Der Fonds soll die vom Kohleausstieg besonders betroffenen Regionen in den Mitgliedsstaaten finanziell unterstützen und ist Teil des "Green Deals" von EU- Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Mit Hilfe dieses Klimaschutz-Programmes soll die europäische Wirtschaft bis 2050 klimafreundlich umgebaut werden.

Milliardenhilfen für Übergang zur "klimaneutralen Wirtschaft"

Der Entwurf für den neuen Fonds sieht vor, dass über sieben Jahre hinweg 7,5 Milliarden Euro direkt aus dem EU-Haushalt in die betroffenen Regionen fließen. Weitere Milliarden sollen aus vorhandenen Struktur- und Sozialfonds umgewidmet werden. Der Fonds ist das erste Gesetzgebungsprojekt des Klimaschutz-Programms "Green Deal". Ziel ist, den Regionen zu helfen, die es beim Übergang zu einer "klimaneutralen" Wirtschaft bis 2050 am schwersten haben, weil die Menschen dort bisher in "klimaschädlichen" Branchen ihren Lebensunterhalt verdienen. Für sie sollen neue Jobs entstehen, der wirtschaftliche Absturz ganzer Regionen soll verhindert werden.

Strikte Voraussetzung für Förderung

Für die Förderung aus dem Fonds sollen dem Entwurf zufolge strikte Voraussetzungen gelten. Gefördert werden sollen jeweils nur kleine Regionen, in Deutschland etwa entsprechend Landkreisen. Für diese müssen Pläne zum Umbau der Wirtschaft bis 2030 erarbeitet werden. Konkret könnte zum Beispiel die Gründung kleiner oder mittelständischer Betriebe gefördert werden oder auch Umschulungsprojekte. Am Dienstag soll der Fonds in Brüssel offiziell vorgestellt und danach das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet werden.

Spitzengespräch im Kanzleramt zum Kohlausstieg

In Deutschland sorgen unterdessen die Pläne zum Kohleausstieg weiter für Zwist zwischen der Bundesregierung und den betroffenen Bundesländern. Dabei geht es unter anderem um die Abschaltungen der Kohlekraftwerke. Dazu wird sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und sein Amtskollege aus Sachsen-Anhalt bereits Sonntagabend mit Kanzleramtsminister Helge Braun treffen. Man brauche Planungssicherheit bei den Kraftwerksunternehmen und ihren Beschäftigten bei den Abschaltzeitpunkten, der Bergbaufolgekosten und eines Anpassungsgeldes für den Übergang in den Ruhestand, sagte Kretschmar der Rheinischen Post. Außerdem forderte er einen Staatsvertrag zwischen Bund und Ländern, "der insbesondere die Zusage des Bundes absichert, für die Strukturentwicklung in den Braunkohleregionen 40 Milliarden Euro zusätzlich aus dem Bundeshaushalt bereitzustellen."

Kommende Woche sollen der Zeitung zufolge weitere entscheidende Treffen folgen. Am Mittwoch will Kanzlerin Angela Merkel abschließend mit den Ministerpräsidenten der vier Kohle-Länder Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Nordrhein-Westfalen beraten.

Quelle: MDR/dpa/afp/vis