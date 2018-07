Kampf gegen Feldbrände bei Getreideernte Sachsens Bauern sollen Wasserwagen und Pflüge bereit stellen

Feuer haben in dieser Erntesaison schon hektarweise Felder in Sachsen vernichtet. Zuletzt brannte es am Wochenende in Kamenz gleich auf mehreren Feldern. Die Landwirte haben es bei der Trockenheit besonders in Mittel- und Nordsachsen sowie in der Lausitz schwer.