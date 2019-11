Der Fernbusanbieter Flixbus denkt über Streckenstreichungen in Ostdeutschland nach. Davon betroffen wären in Sachsen ab 2021 möglicherweise Hoyerswerda, Bautzen und Görlitz. Das sagte ein Sprecher dem Radiosender MDR Jump. Als Grund nannte Flixbus die geplanten Mehrwertsteuersenkungen auf Bahnfahrkarten. Diese einseitige Bevorteilung eines Wettbewerbers habe den Fernbusanbieter veranlasst, seine rund 400 Haltestellen in Deutschland kritisch zu prüfen. Es gehe dabei um 30 Prozent des gesamten Flixbus-Netzes. Auch andere Städte in Sachsen-Anhalt und Thüringen stünden zur Debatte.