Normalerweise sitzt Thomas Prophet als Berufspilot am Steuer einer Boeing 737 und fliegt seine Passagiere in den Urlaub. An diesem Wochenende aber hat er selbst freigenommen und den Flugplatz in Bautzen angesteuert. Natürlich nicht mit einer großen Boeing, sondern mit seiner silberglänzenden Beechcraft Bonanza. Das 70 Jahre alte Flugzeug hat Prophet vor ein paar Jahren einem Museum abgekauft und in vielen Arbeitsstunden wieder originalgetreu aufgebaut.