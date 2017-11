So soll der neue Laborkomplex aussehen. Bildrechte: Repro: MDR/Madeleine Arndt

Erst Anfang 2018 rücken die Trockenbauer an. Im März sollen dann die Laborgeräte aus den Kellern das Haupthauses in den Neubau umziehen, dort angeschlossen und eingefahren werden. Im Frühjahr 2018 können die Lehrkräfte und Studenten das Labor voraussichtlich in Beschlag nehmen. Dazu ist der Neubau deutlich teurer geworden als ursprünglich geplant. Wie der SIB-Sprecher mitteilt, haben sich die Baukosten um 2,8 Millionen Euro auf insgesamt 8,7 Millionen Euro erhöht. Grund seien neben den anfänglichen Problemen mit dem Baugrund gestiegene Preise in der Branche aufgrund des anhaltenden Baubooms.