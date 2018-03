Ohne den passenden Arbeitsplatz hilft jedoch auch die Wertschätzung nichts. Nicht jede zieht es aber so wie Agnes Mocho in die Landwirtschaft. Deshalb möchte der Landkreis gemeinsam mit der Hochschule Zittau/Görlitz mehr junge Frauen für technische Berufe begeistern. In der Oberlausitz gebe es gerade in diesem Bereich viele Jobs, sagt Ines Fabisch. Um den jungen Frauen technische Berufe oder Studiengänge schmackhaft zu machen, hat der Landkreis deshalb schon vor einigen Jahren ein Mentoren-Programm aufgelegt. Dort geben Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, ihre Erfahrungen dem Nachwuchs weiter.