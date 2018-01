Ende November flammte in Bautzen die Diskussion auf, ob ein Fußballverein sich so einen Sponsor erlauben könne. Einige Stadträte stellten in Frage, ob man diesen Sportverein überhaupt mit öffentlichen Geldern fördern dürfe. Vereinsarbeit solle ein bindendes Glied in einer Gesellschaft sein. Der Hintergrund von Marken wie Thor Steinar sei jedoch trennend, fremdenfeindlich und in seinen Zielen rassistisch, kritisierte damals der SPD-Stadtrat Roland Fleischer.