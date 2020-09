Neue Technologien, Gewerbe, Forschung und Ausbau der Infrakstruktur sollen neue Arbeitsplätze schaffen - während Arbeitsplätze in der Braunkohle wegfallen. Bildrechte: MDR/Panthermedia

Auf welchem Weg sollen die vielen Millionen Euro Fördermittel für den Wandel der Region wegen des Kohleausstiegs in den Braunkohlerevieren Sachsens kommen? Darüber hat am Montag der Minister für Regionalentwicklung, Thomas Schmidt, bei einer Bürgermeisterkonferenz in Hoyerswerda gesprochen. Er stellte Bürgermeistern und Landräten die Verwaltungsschritte und das weitere Vorgehen für die Strukturentwicklung in der Lausitz vor. Eine zweite Konferenz soll am 17. September in Böhlen für das Mitteldeutsche Revier stattfinden.

Gedämpfte Erwartungen bei Bürgermeistern

Der Zittauer Oberbürgermeister Thomas Zenker war mit gedämpften Erwartungen ins Hoyerswerdaer Kulturhaus gefahren. Er ging nicht davon aus, dass er am Montag konkrete Ergebnisse von der Konferenz mitnehmen kann: "Auf der einen Seite wird relativ deutlich formuliert, dass man das Geld nicht so richtig loskriegt. Auf der anderen Seite kenne ich mehrere Kollegen, die schon Projekte auf der Startbahn stehen haben und noch nichts bekommen", sagte der Kommunalpolitiker MDR SACHSEN. Er hofft, dass am Ende die gesamte Region von den Fördermillionen profitiert und nicht nur jede Kommune kleinere Projekte umsetzt.

Der Bund will für den Strukturwandel bis 2026 im Mitteldeutschen- und im Lausitzer Revier bis zu 196 Millionen Euro pro Jahr ausgeben. Das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland soll spätestens im Jahr 2038 vom Netz gehen.

Betroffene sollen Wandel gestalten

Die Menschen vor Ort sind Experten für ihre Heimat: Sie wissen am besten, was es braucht. Thomas Schmidt Minister für Regionalentwicklung Sachsen

Welche Projekte gefördert werden, sollen lokale Akteure in den Revieren entscheiden. Sachsens Regionalentwicklungsminister Schmidt will sich dabei auf Erfahrungen der LEADER-Projekte im ländlichen Raum stützen. Zwei Begleitausschüsse - jeweils einer in der Lausitz und einer im Mitteldeutschen Revier - sollen über die Projekte entscheiden. Die Landkreise bzw. die Stadt Leipzig setzen die Ausschüsse in ihren Regionen ein, so der Plan des Dresdner Ministeriums. Die Ausschüsse sollen bei Entscheidungen die Wirtschafts- und Sozialpartner in den Regionen, betroffene Fachressorts der Staatsregierung und im Lausitzer Revier auch den Dachverband der Sorben, die Domowina, mit einbeziehen.

Wer kriegt eigentlich Geld wofür?

Die Landkreise Bautzen, Görlitz, Leipzig, Nordsachsen und deren Gemeinden und die kreisfreie Stadt Leipzig können Fördergelder für den Strukturwandel beantragen. Die Maßnahmen sollen in erster Linie auf neue Jobs und Ausbildungsplätze abzielen.

Dafür kann Geld beantragt werden: