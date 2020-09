Der Gemeinderat von Cunewalde will verhindern, dass im Ort ein Treffpunkt für die rechtsextreme Szene in der Oberlausitz entsteht. Bei einer Sitzung am Mittwochabend wurde Bürgermeister Thomas Martolock beauftragt, alles dafür zu tun, entsprechende Projekte zu verhindern. Alle Fraktionen mit Ausnahme der AfD stimmten für diesen Beschluss.

Hintergrund ist das Vorhaben des Rappers Chris Ares, in Cunewalde ein Tattoo-Studio zu eröffnen. Der gebürtige Baden-Württemberger wird vom bayerischen Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Er wollte erst ein rechtes Jugendzentrum in Bischofswerda und dann ein Tattoostudio in Bautzen eröffnen. Dagegen gab es sowohl Widerstand in der Öffentlichkeit als auch in den Stadträten.