Das Gerhart Hauptmann Theater Zittau-Görlitz hat das Ende des ungeliebten Haustarifvertrages angekündigt. Um in schwierigen Zeiten zum Erhalt des Musiktheaters in Görlitz und dem Schauspiel in Zittau beizutragen, hatten die Beschäftigten auf mehr als ein Viertel ihres Gehalts verzichtet. Nach 15 Jahren will das Mehrspartentheater in den Flächentarifvertrag zurückzukehren. Wie Generalintendant Klaus Arauner sagte, sein die Ankündigung vom gesamten Ensemble mit einer gewissen Skepsis aber auch mit Freude aufgenommen worden.

Rotstift führte Regie



Die meisten Schauspieler, Sänger und Tänzer haben bislang ohnehin keine Traumgagen bekommen.

"Typisch" - die Görlitzer Tänzer sind bei viele Inszenierungen dabei. Bildrechte: Pawel Sosnowsk Vielmehr liegen die Gehälter, auch durch den Lohnverzicht, oft nur knapp über dem Niveau von Hartz IV, sagen Ensemblemitglieder MDR SACHSEN. Doch nicht nur am Lohn und Gehalt wurde in den vergangenen Jahren gespart. Auch die Zahl der Neuinszenierungen verringerte sich, aufwendige Auftragswerke entfielen und Görlitz schrumpfte das Sommertheater. Dem Rotstift fielen aber auch 40 Stellen zum Opfer.

"In den 15 Jahren wurden außerdem die Zuschüsse durch den Kulturraum für unsere beiden Häuser um 1,15 Millionen Euro gekürzt", sagte der kaufmännische Geschäftsführer Caspar Sawade. Im Gegensatz dazu seien die Mittel für die sächsischen Staatstheater um 50 Prozent gestiegen. Um die Lücken im Zittauer Schauspielerensemble zu schließen, steht Sawade in kleinen Rollen auch selbst auf der Bühne. Das Gerhart-Hauptmann-Theater beschäftigt an den beiden Standorten etwa 270 Mitarbeiter, knapp die Hälfte davon im künstlerischen Bereich.

Die Kasse muss klingeln

In der Spielzeit 2018/19 sind 24 Premieren in den Sparten Musiktheater, Schauspiel, Tanz und Konzert geplant.

"Cabaret" - wird auch in der neuen Spielzeit auf der Bühne zu sehen sein. Bildrechte: Pawel Sosnowski Der Premierenreigen am Musiktheater beginnt mit "Das Glück kennt keine Grenzen" und ist Hildegard Knef gewidmet. Aber auch große Opern von Rossini und Beethoven sowie das Musical "Sunset Boulevard" von Webber werden auf der Bühne zu sehen sein. Zudem feiert das Musiktheater mit "Eine Nacht in Venedig" und dem "Wiener Blut" eine Strauß-Gala in der Oberlausitz. Die Stücke werden auch in Bautzen, Hoyerswerda und Zittau gezeigt.

Es war zwingend notwendig, große Operetten ins Progamm zu nehmen. Wir versprechen uns von der "Nacht in Venedig" und der Wiederaufnahme "Wiener Blut" einen großen wirtschaftlichen Erfolg. Klaus Arauner Generalintendant

"Dieser Erfolg ist dringend notwendig, um die wirtschaftliche Lage des Hauses bei der Rückkehr in den Flächentarifvertrag zu sichern," meint der Generalintendant. Auch deshalb gibt es beim Sommertheater 2019 im Görlitzer Stadthallengarten ebenfalls keine Experimente. Arauner setzt auf Brecht und seine Dreigroschenoper.

Hunger nach Publikum in Zittau

Mit Hunger nach Liebe, Sex nach Rache und nach Essen, so könnte man nach Ansicht der Zittauer Schauspielintendantin Dorotty Szalma die kommende Spielzeit überschreiben. Auch sie will das Publikum ins Haus locken, unter anderem mit der Schneekönigin und Heiner Müllers Quartett. Auf der Waldbühne Jonsdorf verabschiedet sich die Intendantin von regionalen Themen und setzt stattdessen auf Westernklamauk. Das Theater hat die Rechte an "Vier Fäuste für ein Halleluja" erworben.

In diesem Sommer haben wir noch einmal den "Tollen Junker" auf der Bühne, aber uns sind die Akteure ausgegangen. Wir haben wirklich viele Sagengestalten aus dem Dreiländereck auf ihr Potential überprüft.

Der Berggeist geistert aber weiter über die Bühnen im Dreiländereck. Bildrechte: Pawel Sosnowski

Im Dreiländereck wird in der neuen Spielzeit die grenzübergreifende Zusammenarbeit wieder eine besondere Rolle spielen. Im Rahmen des trinationalen Theaterfestivals J-O-S schreibt der Frankfurter Autor Sascha Hargesheimer ein Kriminalstück mit drei unterschiedlichen Handlungen, die zeitgleich an den Theatern im polnischen Hirschberg, nordböhmischen Reichenberg und Zittau aufgeführt werden. "Wir wollen die Zuschauer zum Herumreisen animieren. Sie sollen sich alle drei Teile anschauen", hofft Schauspielintendantin Dorotty Szalma.

Blick über den Tellerrand

Deutliche Akzente will in der Spielzeit 2018/2019 auch die neue Generalmusikdirektorin Eva Strusinska setzen. "Die Komponisten ihrer Heimat Polen und ihrer Wahlheimat England sind in den letzten Jahren in der Oberlausitz etwas zu kurz gekommen," sagte die polnische Dirigentin.

Mit der Neuen Lausitzer Philharmonie will Strusinska immer wieder einen Blick auf Komponisten aus ihrer Heimat werfen und eine Brücke zum Publikum auf die anderen Seite der Neiße bauen. Und zum ersten Mal in der Oberlausitz werden Dudelsäcke bei einem Sinfoniekonzert zu hören sein. Gespielt wird eines der bekanntesten Stücke von Sir Peter Maxwell Davies. Es beschreibt musikalisch die Sitten und Gebräuche der Einwohner auf Orkney: All Scottish!

Der Generalintendant Klaus Arauner und seine Mitstreiter hoffen, in der nächsten Spielzeit den Geschmack des Publikums getroffen zu haben. Nicht immer gelingt das bei allen Produktionen. Die aufwendig inszenierte Oper "Der Konsul" von Gian-Carlo Menotti floppte und auch der "Tannhäuser" von Richard Wagner ist beim Publikum umstritten.

Quelle: MDR/uw