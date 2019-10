Es gibt Tiere, bei deren Anblick es einem die Sprache verschlägt. Und so geht ein Staunen durch die Reihen der Zuschauer am Ufer des Maximilianteiches in Klitten bei Boxberg, als dort ein unglaublich großer Wels aus dem Wasser gehievt wird. Zwei Meter misst der ungeheure Fisch, der den Männern einiges an Kraft abverlangt. Sein Alter schätzt Dietmar Schuster auf 18 bis 20 Jahre. "Die Riesenwelse werden nicht geschlachtet, sondern sie sind unsere Attraktion", erklärt der Klittener, der seit Jahren der Teichwirtschaft beim Abfischen hilft. Und so schleppen er und ein zweiter Mann den Wels dann auch zum daneben gelegenen Nachbarteich und lassen ihn dort zum Überwintern wieder ins Wasser.

Dietmar Bergmann von der Teichwirtschaft Klitten. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Zum 28. Mal hat die Teichwirtschaft Klitten an den Maximilianteich zum Abfischen eingeladen. Das Ereignis wird als Fischerfest mit Blasmusik, einem kleinen Rummel und vielen regionalen Waren gefeiert. Dietmar Bergmann, der die Teichwirtschaft seit 1992 führt, wollte mit dem öffentlichen Abfischen die Oberlausitzer mehr für Fisch aus ihrem Teichland begeistern. "Wir haben klein angefangen, mit zwei Stunden am Sonnabendnachmittag und jetzt ist es den ganzen Tag", sagt der 64-Jährige.



Inzwischen kommen Hunderte Besucher zum Fischerfest nach Klitten. Mit Spannung werden die Fischzüge beobachtet, die dreimal am Tag stattfinden. Dann steigen Männer in Wathosen in den Teich, ziehen ein großes Netz hindurch und fischen so eine Menge an Süßwasserfischen ab. "Schuppenkarpfen, Spiegelkarpfen, aber auch Hechte, Schleie, Zander,Welse und viele andere", zählt Bergmann auf.