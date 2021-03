An das gefährdete Gebiet schließt sich eine 800 Quadratkilometer große Pufferzone an. Sie reicht jetzt bis in den Landkreis Bautzen hinein und umfasst unter anderem einige Ortsteile der Gemeinden Radibor und Lohsa. Innerhalb der beiden Zonen gelten wie bisher bestimmte Auflagen und Verbote. So dürfen in der gefährdeten Zone unter anderem keine Wildschweine gejagt werden, für Hunde gilt Leinenzwang. Die Nutzung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen bleibe aber grundsätzlich erlaubt, so das Gesundheitsministerium.