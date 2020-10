In Sachsen gibt es den ersten bestätigten Fall der Afrikanischen Schweinepest (ASP). Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigt, dass ein am 27. Oktober im Landkreis Görlitz geschossenes Wildschwein infiziert war. Das Tier wurde in der Landesuntersuchungsanstalt am 29. Oktober untersucht, einen Tag später hat sich der Verdacht bestätigt.

Die vordringlichste Maßnahme sei jetzt, die Verbreitung in den Wildschweinbeständen nachhaltig einzuschränken oder zu unterbinden, so das sächsische Sozialministerium. "Ich appelliere an die Schweinehalter, in ihren Bestrebungen, die Hausschweine zu schützen, nicht nachzulassen und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent weiter zu verfolgen", so Staatsministerin Petra Köpping. "Aufgabe ist es, nun besonnen zu reagieren und gemeinschaftlich zu handeln. Wir sind gut auf den Ernstfall vorbereitet."