In Sachsen sind sieben weitere Fälle von Afrikanischer Schweinepest nachgewiesen worden. Wie das Sozialministerium am Mittwoch mitteilte, handelt es sich erneut um Wildschweinkadaver, bei denen der Test auf das Virus positiv ausfiel. Damit gibt es im Freistaat bisher insgesamt 15 Fälle. Alle wurden im Kreis Görlitz nahe der Neiße festgestellt. Das spricht dafür, dass alle infizierten Tiere aus Polen einwanderten.

Inzwischen wurde entlang der Grenze zum Nachbarland ein fester Wildschutzzaun errichtet, der an der Autobahn 4 bei Görlitz beginnt und im Norden an die in Brandenburg errichtete Barriere anschließt. Nach rund vier Wochen Arbeit sei die letzte Lücke in dem 56 Kilometer langen Metallzaun jetzt geschlossen worden, erklärte das Sozialministerium.