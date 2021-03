Im Gründerlabor ahoj in Görlitz läuft das zweite Stipendium aus. Wie die Initiatoren mitteilten, wollen die Stipendiaten der Öffentlichkeit zeigen, woran sie die vergangenen Monate gearbeitet haben. Dazu haben sie eine Ausstellung im Schaufenster des Labors konzipiert und Youtube-Videos zu ihren Vorhaben online gestellt . Seit September 2020 sind die fünf Existenzgründerinnen und -gründer in Görlitz dabei unterstützt worden, ihre gemeinnützigen Ideen zu verwirklichen. Im Gründerlabor haben sie Möglichkeit bekommen, mit Hilfe von Workshops, Planungswerkstätten und Beratungsrunden, ihre Ideen unter dem Dach von ahoj weiterzuentwickeln.

Seit dem 14. September können die Stipendiatinnen und Stipendiaten auf die Expertise der Initiatoren von ahoj zurückgreifen. Sie alle entwickelten dabei ganz unterschiedliche Ideen. So zum Beispiel die Idee von Otto Kronschwitz und Andreas Zgarja:

Unsere Idee ist so eine Art Kollektiv aufzubauen, wo es darum geht, verschiedene Medienschaffende im weitesten Sinne unter ein Dach zu bringen und sich dadurch in Aufgaben reinteilen zu können, irgendwie auch gemeinsam größere Projekte umzusetzen.

Mögliche Aufträge in der Medienwelt sollen so einfacher gefunden und gemeinschaftlich umgesetzt werden, so Kronschwitz.