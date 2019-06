Für die Teilnehmer des Neonazi-Festivals in Ostritz ist Alkohol verboten. Das Verwaltungsgericht Dresden bestätigte am Freitag die Auflage des Landkreises Görlitz. Der Anmelder des sogenannten "Schild und Schwert Festivals" hatte sich dagegen gewehrt, weil vorherige Veranstaltungen trotz Alkoholkonsums friedlich geblieben seien. Die Verwaltungsrichter sehen dagegen im Ausschank alkoholischer Getränke ein erhöhtes Gefahrenpotenzial. Nach eigenen Angaben transportierte die Polizei deshalb in Zusammenarbeit mit dem Technischen Hilfswerk 4.200 Liter Bier ab.