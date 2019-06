Krauschwitz: Alpenglühen in der Muskauer Heide

Der legendäre Gartengestalter Fürst Pückler hat seinen Landschaftspark im Muskauer Faltenbogen realisiert. Er nutzte dabei auch die Moränen, die durch einen gewaltigen Gletscher in der Eiszeit geschaffen wurden. Dieser Muskauer Faltenbogen ist in seiner Form und seiner Gestalt weltweit einmalig und wurde deshalb 2011 als Geopark von der UNESCO anerkannt. Auf diesen Faltenbogen möchten nun ein paar einfallsreiche Bergsteiger aufmerksam machen. Deshalb entsteht nur wenigen Kilometer vom Fürst-Pückler-Park Bad Muskau entfernt ein Eiszeitdorf auf einer Endmoräne.

Als Moräne wird die Gesamtheit des Materials bezeichnet, welches Gletscher während ihrer Fließbewegung transportieren. Beim Abschmelzen der Eismassen bleiben meist Schutthaufen zurück. Sie bestehen aus Schlamm, Ton oder Sand sowie Gesteinsbrocken. Sogar große Felsbrocken lassen die Gletscher zurück.

In der Muskauer Heide schuf ein 500 m dicker Eispanzer aus Sand und Braunkohle einen sogenannten Faltenbogen in Form eines Hufeisens. Es ist nur 700 Meter breit und die Endmoräne ist als Hügelzug erhalten, dessen höchste Erhebungen 180 Meter nicht überschreiten. Für Bergwanderer und Bergsteiger sind das keine Herausforderungen. Doch seit einigen Tagen gibt es sie: Schwierigste Kletterrouten in der Muskauer Heide! Die winzigen Punkte auf dem Gletscher sind Leute! Bei Bad Muskau war einst der Gletscher 500 Meter dick und schuf den weltweit einmaligen Faltenbogen! Bildrechte: colourbox.com

Der Berg ist das Ziel

In der Oberlausitz gibt es nicht wenige verrückte "Bergfexe". Die toben sich nicht nur in der Sächsischen Schweiz, im Zittauer Gebirge und in den Königshainer Bergen aus. Sie sind auf allen Bergen der Welt unterwegs. Winterbesteigungen der legendären Nordwand des Matterhorns haben sie absolviert. Oberlausitzer kletterten, ebenfalls im Winter, durch die gefährliche Ostwand auf den Watzmann. In der flachen Heidelandschaft aber sind die Kletter- und Trainingsmöglichkeiten spärlich. Deshalb kamen einige Bergfreunde auf die Idee, einen künstlichen Felsen am Bärwalder See aufzustellen. Doch das ambitionierte Projekt scheiterte am Geld.

Jüngste Ortsgruppe des Alpenvereins

In Krauschwitz ist in den vergangenen Monaten eine kleine Felsenwelt im einstigen Helmut-Just-Stadion entstanden. Fördermittel aus Brüssel machten es möglich. Auf Bergsteiger warten ab sofort 24 Aufstiege und zwei harte Klettersteige gleich neben dem Erlebnisbad. Drei Eiszeitfelsen ragen seit einigen Monaten in den Himmel. Sicherungskarabiner klappen und Bergsteiger hängen bereits in den steilen Wänden. Sie gehören zur jüngsten Ortsgruppe des Deutschen Alpenvereins DAV, der in diesen Tagen sein 150Jähriges Bestehen feiert.

Als eigener Verein hätten wir gar nicht das Know How gehabt, diese Kletterfelsen in Krauschwitz betreuen zu können. Da war der Ansatz schon das Beste, dem Alpenverein als Ortsgruppe beizutreten. Ingo Nescholter DAV Ortsgruppe Krauschwitz