In Weißwasser wartet eine freie Grundschule weiterhin auf den Genehmigungsbescheid aus Dresden. Nachdem das Landesamt für Schule und Bildung das Papier bereits für Ende Juli in Aussicht gestellt hatte, hat die Freie Alternativschule begonnen, die ehemalige Berufsfachschule für Altenpflege zu sanieren. Dabei sind unter anderem die Elektrik erneuert und der Brandschutz verbessert worden. "Mehr als 50.000 Euro wurden in Eigenleistung erbracht", sagte Vorstandsmitglied Friederike Böttcher vom Trägerverein "FAS". Die Sanierungsarbeiten sind nahezu beendet, das Gebäude ist abgenommen. Jetzt fehlt nur noch die Genehmigung.