Die Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" hatte vor knapp drei Jahren begonnen, eine neue Sonderaustellung zum Wirken des Prinzen Friedrich der Niederlande vorzubereiten. Für die Schau "Als Muskau königlich war" wurde nach Exponaten gesucht. "Da kam im Frühjahr 2018 der Hinweis auf zwei geheimnisvolle Mappen", erzählt Parkdirektor Cord Panning. Die Mappen waren mit "Muskau" beschriftet. Ihr Inhalt war eine Sensation für die Parkforschung. Sie enthielten 74 Aquarelle signiert von Carl Graeb. Die Beauftragung des preußischen Hofmalers und Mitglieds der Akademie der Künste zu Berlin mit einer Muskauer Bildserie war bis dahin nur durch einen Brief bekannt, den Prinz Friedrich an den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. schrieb.

Ob Schlosswiese, Bergpark oder Herrmannseiche, der Künstler Graeb hat die Szenerie im Muskauer Park auf diese Weise fast schon fotografisch wiedergegeben. Das war damals vor dem Siegeszug der Fotografie durchaus üblich. Doch das Einzigartige an den Aquarellen ist: Sie haben auch die besondere Stimmung des Muskauer Parks eingefangen. Deshalb schwärmt Panning weiter: "Das man sich so reinfallen lassen kann in die Bilder, um in dieser Schönheit zu schwelgen. Das ist schon großartig."