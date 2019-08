In Sachsen verdienten die Vollzeitbeschäftigten im vergangenen Jahr laut BA durchschnittlich 2.595 Euro brutto im Monat. Nur Arbeitnehmer in Thüringen (2.553 Euro) und Mecklenburg-Vorpommern (2.496 Euro) verdienen weniger als die Vollzeitbeschäftigten in Sachsen. Am meisten verdienen die Menschen im bayerischen Ingolstadt mit durchschnittlich 4.897 Euro brutto.