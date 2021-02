Zwei Männer haben sich am Sonnabend bei Baumpflegearbeiten in Neusalza-Spremberg schwer verletzt. Die 52 und 53 Jahre alten Verletzten mussten mit Rettungshubschraubern in umliegende Kliniken geflogen werden, teilte die Polizeidirektion Görlitz mit. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache des Arbeitsunfalls.

Zu dritt hatten sie in einem Waldstück an der Gartensparte Georgswiese Baumpflegearbeiten durchgeführt und dafür einen Teleskop-Lader benutzt. Auf der Plattform der Maschine, in etwa elf Metern Höhe, verschnitten die beiden Männer Bäume. Aus bisher nicht geklärter Ursache kippte das Arbeitsgerät plötzlich zur Seite. Die Männer stürzten von der Plattform in die Tiefe, informierte die Polizei. Am Sonntag wurde der Teleskop-Lader geborgen.