Zwischen Juli und Dezember 2019 soll der Pole zahlreiche Einbrüche begangen haben, insbesondere in den Städten und Gemeinden Rothenburg, Hähnichen, Horka und Kodersdorf - aber auch in der Neißeaue, in Schöpstal, Görlitz und Ostritz. Seine Beute waren u.a. Schmuck, Uhren, Geld, ein Degen sowie ein Sportbogen samt Pfeilen. Die Polizei geht derzeit von 15 Straftaten aus, die dem Serieneinbrecher nachgewiesen werden können. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Wem gehört dieses Diebesgut? Das fragt die Görlitzer Polizei. Bildrechte: Polizeidirektion Görlitz