Für sechs Millionen Euro entstehen im Gewerbegebiet eine 2.000 Quadratmeter große Produktionshalle mit modernen Maschinen und ein Bürogebäude. Laut Geschäftsführer Thomas Scholz ist die Produktionsaufnahme im nächsten Jahr geplant. Dafür werden auch neue Mitarbeiter gebraucht. "Wir suchen Werkzeug- und Industriemechaniker und Logistiker", so Scholz. Mit dem Standortwechsel von drei Betriebsstätten in Oderwitz zu einer in Zittau soll das Unternehmen von 20 auf knapp 30 Mitarbeiter wachsen.

Thomas Scholz, Geschäftsführer der Arnell - Arno Hentschel GmbH. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

Auch Arnell hat mit den Folgen der Corona-Krise zu kämpfen. So gingen die Mitarbeiter im April und Mai in Kurzarbeit. "Inzwischen sehen wir eine leichte Erholung", so der Firmenchef. Die Corona-Krise hat Scholz aber nicht von der Entscheidung abbringen lassen, jetzt eine große Investition zu stemmen. "Wir stehen im globalen Wettbewerb und brauchen wettbewerbsfähige Strukturen. Es ist eine Investition in die Zukunft", sagt der Zittauer.