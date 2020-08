So schnell kommen ungebetene Gäste ins Wohnzimmer: In Bertsdorf-Hörnitz ist gestern ein Audi Q3 gegen eine Hauswand gekracht. Durch den Aufprall wurden Ziegelsteine in den Raum geschleudert, informierte ein Reporter. Glücklicherweise sei die dahinter befindliche Ferienwohnung zu diesem Zeitpunkt leer gewesen.

Der Fahrer des Audis musste in eine Krankenhaus gebracht werden. Durch den Aufprall wurde der Airbag ausgelöst und verhinderte den Einschätzungen nach schlimmere gesundheitliche Folgen für den Fahrer. Was genau passiert ist, noch nicht mit Sicherheit nachvollzogen werden. Den gegenwärtigen Einschätzungen nach, wollte der Audi-Fahrer aus seiner Garage heraus auf den Wilhelm-Fröhlich Weg fahren. Dabei gab er Gas und krachte in das auf der anderen Seite der Straße befindliche Haus bzw. dessen Hauswand. Wegen der erheblichen Schäden an der Hauswand, forderten Rettungskräfte das Technische Hilfswerk (THW) an, um die Hauswand abzusichern und die Statik zu prüfen.