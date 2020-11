Ersthelfer sind am Sonnabend bei Löbau in der Oberlausitz selbst zu Unfallopfern geworden. Wie die Polizei berichtet, hatte es auf der Straße zwischen Ottenhain und Strahwalde zunächst einen Wildunfall gegeben. Ein Reh war in ein Auto gelaufen. Der 36 Jahre alte Fahrer des nachkommenden Pkw stoppte mit Warnblinkern neben dem lädierten Fahrzeug und fragte, ob Hilfe benötigt werde. In diesem Moment krachte eine 21 Jahre alte Autofahrerin mit ihrem Wagen in dessen Heck.