Das Betretungsverbot der Talsperre Quitzdorf ist aufgehoben. Wie die Landestalsperrenverwaltung am Freitag mitteilte, ist der Wasserspiegel aufgrund ergiebiger Niederschläge in den letzten Woche über die Marke von 157,80 Metern über Null gestiegen. Damit sei der größte Teil des Staubeckens wieder mit Wasser gefüllt. Das Angeln an der Talsperre ist demnach mit einer gültigen Angelkarte wieder möglich.