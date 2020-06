Montagmorgen ist es in einem Waldgebiet nahe des Zittauer Ortsteils Hartau zu einem Pkw-Brand gekommen. Nach Angaben eines Reporters versuchte der Fahrer des Wagens offenbar durch den Wald in Richtung Grenze zu fahren. Der Audi baute in dem unwegsamen Gelände offenbar einen Unfall und brannte komplett aus.