Bei einem Verkehrsunfall in Reichenbach im Landkreis Görlitz sind am Montagmorgen ein Auto und ein Transporter zusammengestoßen. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der Autofahrer gegen 07:00 Uhr die S111 und wollte über die Kreuzung der B6 fahren. Dort stieß er mit dem Transporterfahrer zusammen. Nach ersten Angaben von Rettungskräften vor Ort mussten sechs Personen ins Krankenhaus gebracht werden. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 40.000 Euro.