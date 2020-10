In der Oberlausitz ist ein Wolf angefahren und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Tier am Freitagmorgen auf der Straße zwischen Weißwasser und Trebendorf von einem Auto erfasst. Durch die Kollision entstand am Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Das Tier verendete an der Unfallstelle.