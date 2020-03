Auf der Flucht vor der Polizei ist ein mutmaßlicher Dieb in Podrosche im Landkreis Görlitz von einer Brücke acht Meter in die Tiefe gesprungen. Dabei verletzte sich der Mann schwer, teilte die Bundespolizei mit. Am Donnerstagmorgen kurz nach 6 Uhr wollten Streifenbeamte von Bundespolizei und Zoll auf der S 127 einen Mercedes Sprinter mit Berliner Kennzeichen kontrollieren. Denn der noch nicht einmal drei Jahre alte Sprinter war in der Hauptstadt als gestohlen gemeldet worden. Als der Fahrer das Polizeiauto hinter sich bemerkte, gab er Gas und raste über die Daubitzer Straße in Richtung Bundesgrenze.