Sächsischen Ermittlern ist ein Schlag gegen eine international agierende Autoschieberbande gelungen. Wie die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen am Dienstag mitteilten, wird gegen vier tschechische Staatsangehörige im Alter zwischen 23 und 51 Jahren ermittelt. Drei von ihnen wurden demnach bereits vor zwei Wochen im Bereich Varnsdorf und Rumburk im Nachbarland festgenommen. Die Männer sitzen derzeit in Auslieferungshaft und sollen so bald wie möglich nach Deutschland überstellt werden.