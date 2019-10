In Bad Muskau beginnt am Dienstagvormittag eine internationale Konferenz zur Vermarktung der deutsch-polnischen Unesco-Stätten. Dabei soll es um Möglichkeiten und Potentiale des gemeinsamen Natur- und Kulturerbes gehen.

Die Stadt Weißwasser und das polnische Łęknica wollen gemeinsam mit der Stiftung "Fürst-Pückler-Park Bad Muskau" nach Möglichkeiten suchen, um die Erschließung des Muskauer Faltenbogens zu verbessern. Dafür wolle man in dem Projekt "Schätze der Grenzregion" zusammenarbeiten und Investitionen in die touristische Infrastruktur sowie in die lokale und internationale Vermarktung vorantreiben.