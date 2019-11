In der Oberlausitz wird eine Außenstelle des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (Bafa) angesiedelt. Das bestätigte das zuständige Bundeswirtschaftsministerium am Dienstag. Demnach laufen derzeit Verhandlungen über eine von Sachsen angebotene Immobilie in Weißwasser. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier teilte auf Twitter mit, dort würden 150 neue Arbeitsplätze geschaffen. Der CDU-Politiker sprach von einer guten Nachricht für die Lausitz.