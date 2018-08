Wegen Brückenbau: Bundesstraße bei Niesky fast ein Jahr voll gesperrt

Die Brücke der B115 hängt für die neue Magistrale zu niedrig. Sie wird abgerissen und eine neue Brücke errichtet. Bildrechte: MDR/Madeleine Arndt

In den nächsten Tagen reißen Arbeiter zunächst das in den 1950er Jahren errichtete Bauwerk samt der alten Unterbauten der im Krieg gesprengten Vorgängerbrücke ab, wie Bahnsprecherin Erika Poschke-Frost berichtet. Gleich im Anschluss wird die neue Oberleitungsanlage aufgestellt. Der Bauablauf ist eng getaktet und die Einschaltung der Elektrik für den 7. September geplant.



Die neue Querung der B115 soll erst im Juni 2019 fertiggestellt sein. Der Brückenaufbau erfolgt somit während des elektrischen Bahnbetriebes. Dann folgen noch zwei Monate, in denen die B115 für den Straßenbau halbseitig gesperrt ist.