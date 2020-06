Die beiden Bundesländer mit der Lausitzer Kohleregion haben sich inzwischen darauf geeinigt, wo die Teststrecke entstehen soll. Brandenburg hat auf den Standort Mühlberg an der Elbe verzichtet und Niesky den Vorzug gegeben. Dabei spielte es auch eine Rolle, dass es in Niesky ein Werk für Waggonbau gibt und die Görlitzer und Bautzener Produktion von Schienenfahrzeugen ebenfalls nicht weit entfernt liegt.

Die Bombardier-Werke in der Oberlausitz hätten mit einem Bahn-Testoval die Chance, neue Fahrzeuge zu entwickeln und vor Ort einer gründlichen Prüfung zu unterziehen. Auch die Deutsche Bahn möchte in der Region aktiv werden. Im vergangenen Jahr vereinbarten Bahnchef Ronald Pofalla und Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke den Bau eines ICE-Instandhaltungswerkes in Cottbus. Dieses Milliardenvorhaben wolle man eng an das Versuchsoval in Sachsen koppeln.