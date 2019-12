Ein Wachmann hat am Freitagvormittag in Görlitz offenbar einen Banküberfall verhindert. Er überwältigte nach Angaben eines Reporters den mutmaßlichen Täter und übergab ihn der Polizei. Der 49 Jahre alte mutmaßliche Bankräuber hatte das Personal offenbar mit einer Sichel bedroht. Wachmann Maik Kühn war nach eigenen Angaben gerade auf dem Nachhauseweg. Als er am Tatort vorbeikam, lief eine Frau aus dem Postgebäude und rief: "Ein Überfall".

Der Wachmann lief daraufhin in die Post. Er forderte den Täter auf, über den Tresen zu kommen. Dieser Aufforderung sei er schließlich nachgekommen, so der Wachmann. "Ich habe ihn an die Wand gestellt und die Polizei gerufen." Nach fünf Minuten war eine Polizeistreife vor Ort und nahm den mutmaßlichen Bankräuber vorläufig fest. Die Polizei in Görlitz bestätigte am Nachmittag die Angaben des Wachmannes.