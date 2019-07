Auch wenn am neuen Aussichtsturm auf der Lausche derzeit nicht weiter gebaut werden kann, gehen die Arbeiten auf dem Gipfelplateau weiter. Derzeit werden eigentlich für später geplante Gestaltungsarbeiten vorgezogen. Das sagte Großschönaus Bürgermeister Frank Peuker. Demnach ist noch eine gesonderte Prüfstatik für die Stahlkonstruktion des Turmes nötig. Erst wenn diese vorliegt, kann die beauftragte Metallbaufirma aus Zittau die Turmkonstruktion bauen. Die Einzelteile sollen dann mit einem Hubschrauber auf den Lausche-Gipfel gebracht werden. Voraussichtlich in der zweiten Augusthälfte könnten die Arbeiten am Aussichtsturm weitergehen, erklärte Peuker.