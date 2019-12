Rund 200 Oberlausitzer Landwirte haben am Mittwochabend mit einem Flashmob gegen das neue Agrarpaket der EU demonstriert und sich damit an die Seite der niederländischen Kollegen gestellt. Die Bauern trafen sich mit ihren Fahrzeugen beispielsweise an verschiedenen Punkten am Stadtrand von Zittau und fuhren dann sternförmig ins Stadtzentrum. Aktionen gab es auch in Kamenz, Bischofswerda und an der Autobahnauffahrt in Weißenberg.