Im Bergpark des Muskauer Parkes dröhnen in diesen Tagen die Motorsägen, denn die Baumfällsaison hat auch im Weltkulturerbe begonnen. Am Weg liegen bereits dicke Stammstücke von gefällten Bäumen. Das sei aber erst der Anfang, sagt Parkmeister Bernd Witzmann und zeigt auf eine hohe Buche. Er vermutet, dass sie um die 150 Jahre alt ist. Trotzdem wird sie gleich gefällt.

Denn durch Hitze und Trockenheit wurde der Baum wie viele andere seiner Altersgenossen in den vergangenen beiden Jahren so geschwächt, dass der Zunderschwamm leichtes Spiel hatte. Der Pilz höhlt den Baumstamm von innen heraus aus, erklärt Parkmeister Witzmann. Dadurch würden die Bäume instabil und drohten umzubrechen oder große Äste zu verlieren. Betroffen seien vor allem Buchen.



In den kommenden Wochen müssen die Mitarbeiter deshalb mehr alte Bäume fällen als ihnen lieb ist. Waren es vor einigen Jahren höchstens ein bis zwei alte Exemplare pro Saison, sind es jetzt wesentlich mehr.