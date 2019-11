Nach den Brandanschlägen auf Hentschke Bau in Bautzen und eine weitere Baufirma in Rodewisch ist auf dem linken Szeneportal Indymedia ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. Die unbekannten Verfasser behaupten darin, mit dem Anschlag gegen den Bau von Gefängnissen zu protestieren. "Beide Firmen haben Aufträge zum Bau der neuen JVA in Zwickau-Marienthal angenommen und ziehen dort fleißig die neuen Knastmauern hoch", heißt es in dem Schreiben. Nachdem es im August bereits einen Angriff auf die Baustelle gegeben hatte, hätten sich die Verfasser nun dieser Aktion angeschlossen.