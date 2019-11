Wer zum Friedhof in Oybin möchte, der muss gut zu Fuß sein. Denn vom Ort im Tal geht es hoch hinauf auf den Berg Oybin. Dort wo Burg- und Klosterruine stehen, begraben die Oybiner schon seit Jahrhunderten ihre Toten. Der Friedhof liegt damit gut einhundert Meter höher als ihre Häuser unten im Tal. Genau das sei das Besondere, sagt Burgwart Dirk Keil. Er kümmert sich nicht nur um die Burg und das Kloster, sondern auch um den Friedhof.

Laut Burgwart Keil ist der Oybiner Friedhof damit der einzige noch bewirtschaftete Bergfriedhof Deutschlands. Es gebe natürlich noch viele andere Bergfriedhöfe, erklärt der 61-Jährige. Allerdings liege bei ihnen auch die Gemeinde auf gleicher Höhe. Die Menschen müssten also im Gegensatz zu den Oybinern nicht erst den Berg mühsam hinaufsteigen, um die Gräber ihrer Angehörigen zu besuchen. Doch nicht nur das macht den Bergfriedhof zu einem einzigartigen Ort. Für viele gehört er auch zu den schönsten Friedhöfen Deutschlands.

Zu verdanken hat er diesen Ruf der romantischen Kulisse von Burg- und Klosterruine. Vom Bergfriedhof aus blickt man direkt auf die alten Gemäuer und die Felsenformationen des Zittauer Gebirges. Kein Wunder also, dass die Maler der Romantik auch den Friedhof verewigt haben, so wie Caspar David Friedrich oder Carl Gustav Carus. Mit ein bisschen Fantasie könne man ihre Motive auch heute noch wiedererkennen, sagt Dirk Keil. Inzwischen sehen die Gräber allerdings sehr viel gepflegter aus als auf den romantischen Gemälden der Meister von damals. Trotzdem ist die Vielfalt der Grabmale groß: Verwitterte Holzkreuze stehen neben kunstvoll geschmiedeten Grabkreuzen aus Metall oder steinernen Grabplatten. Die älteste Grabplatte ist aus dem 16. Jahrhundert.

Ein Schild am Eingang des Friedhofes fordert die Besucher zu "andächtigem Verhalten" auf. Bildrechte: MDR/Viola Simank

Die Besucher der Burg- und Klosterruine werfen häufig auch einen Blick auf den Friedhof, der direkt neben der Klosterruine liegt. Ein Schild am Eingang informiert sie darüber, dass der Friedhof noch bewirtschaftet wird und man sich deshalb ruhig verhalten soll. Die meisten würden sich daran halten, so Burgwart Keil. Das liege vielleicht auf daran, dass man mit dem Betreten des Friedhofes auch in eine andere Welt komme, meint der 61-Jährige. Während auf dem Burghof der Wind pfeift, sei es auf dem Friedhof windstiller.