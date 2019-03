68-Jähriger stürzt im Zittauer Gebirge zehn Meter in die Tiefe

Im Zittauer Gebirge ist am Sonnabend ein Bergsteiger abgestürzt. Wie die Polizei mitteilte, gehörte der Mann einer fünf Personen umfassenden Klettergruppe an. Als er sich gegen 11:30 Uhr vom Scharfenstein bei Oybin abseilen wollte, machte der 68-Jährige nach Polizeiangaben einen Fehler und stürzte zehn Meter in die Tiefe. Rettungsdienst, Bergwacht, Feuerwehr und Polizei rückten an. Schwer verletzt wurde der Mann mit einem Hubschrauber in ein Krankhaus gebracht. Trotz seiner schweren Verletzung befindet er sich laut Polizei außer Lebensgefahr.