Im Waldsee nördlich von Weißwasser ist am Freitagnachmittag ein Toter gefunden worden. Wie die Polizeidirektion Görlitz mitteilte, hatte ein Spaziergänger den Mann im Wasser entdeckt. Feuerwehrleute bargen den Toten.



Die Leiche ist in die Gerichtsmedizin gebracht worden. Eine Obduktion soll nun klären, um wen es sich handelt und woran er gestorben ist.



Der Waldsee Weißwasser ist kein öffentliches Badegewässer. Der See wird vom FKK Club Waldsee genutzt. Baden sei dort nur als Mitglied des Vereins möglich.