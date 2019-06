Diskussion über Wassersport auf dem Berzdorfer See

In Görlitz haben Stadtverwaltung, Wassersportler und Anlieger eine gemeinsame Stellungnahme für die Landesdirektion zur künftigen Nutzung des Berzdorfer Sees erarbeitet. Über die nutzbare Wasserfläche wird seit Monaten heiß diskutiert, weil möglicherweise der Naturschutz weiter ausgedehnt werden soll. Nach Ansicht des Görlitzer Oberbürgermeisters Siegfried Deinege wurde ein vertretbarer Kompromiss zwischen touristischer Nutzung und Vogelschutz erarbeitet. Der Berzdorfer See hat sich in den vergangenen Jahren zu einem international bedeutsamen Rastgewässer für Vögel entwickelt.